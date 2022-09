Auffahrunfall auf der A61 bei Hockenheim - 30.000 Euro Sachschaden

Hockenheim. Bei einem Auffahrunfall auf der A61 kurz vor dem Autobahndreieck Hockenheim sind am Mittwoch gegen 9.30 Uhr mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, musste ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer, der auf der rechten Spur der Autobahn in Richtung Hockenheim unterwegs war, aufgrund vor ihm anhaltender Fahrzeuge abbremsen. Die hinter ihm fahrende 24-jährige Fiat-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem Anhänger des Mercedes, wodurch sich die Fahrzeuge drehten. In der Folge kollidierte der Fiat zunächst mit der Leitplanke und danach mit einem Lkw, welcher auf der linken Spur fuhr. Ein herannahender Renault auf der linken Spur konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch dieser auf den Lkw auffuhr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

Bis kurz nach 11 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.