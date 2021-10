Hockenheim. Ein Verkehrsunfall auf der A6 bei Hockenheim sorgt aktuell für einen größeren Stau in Richtung Heilbronn. Gegen 9.30 Uhr kam es zwischen der Tank- und Rastanlage Am Hockenheimring und dem Autobahnkreuz Walldorf auf dem linken Fahrstreifen zu einem Auffahrunfall, an dem mindestens drei Fahrzeuge beteiligt sind. Über Verletzte liegen noch keine weiteren Informationen vor. Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

