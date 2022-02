Aufmerksamer Nachbar meldet Wohnungseinbruch

Hockenheim. Einen Wohnungseinbruch in Hockenheim hat ein aufmerksamer Nachbar am Montagabend der Polizei gemeldet. Der 24-Jährige verständigte gegen 22.25 Uhr am Montag die Polizei, weil er in einem Mehrfamilienhaus in der Unteren Hauptstraße verdächtige Geräusche wahrgenommen hatte. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ine gewaltsam aufgebrochene Wohnungstür im ersten Obergeschoss des Hauses fest. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten zwar keine Personen mehr feststellen, dafür aber offenstehende Schranktüren. Der oder die Einbrecher hatten offenbar Wertgegenständen gesucht, hatten aber noch vor Eintreffen der Polizeikräfte die Flucht ergriffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zogen der oder die Täter ohne Beute von dannen.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung beauftragt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat zwischenzeitlich die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe der Tatörtlichkeit gesehen haben, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Telefon 0621/174-4444 zu melden.

