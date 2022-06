Aufmerksamer Zeuge erkennt gestohlenen Roller wieder - Diebstahl aufgeklärt

Hockenheim. Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr in der Gleisstraße den Motorroller eines Bekannten wiedererkannt, welcher bereits Mitte Mai entwendet worden war. Der Zeuge informierte laut Angaben der Polizei umgehend den 19-jährigen Eigentümer, welcher seinen Roller vor Ort mit einem Verdächtigen auf einem Parkplatz in der Gleisstraße feststellte.

Der Roller, bei dem es sich tatsächlich um das entwendete Fahrzeug vor rund vier Wochen handeln dürfte, wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Hockenheim sichergestellt. Gegen den 20-jährigen Verdächtigen, welcher mit dem Roller unterwegs war, wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls weiter ermittelt.