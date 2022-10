Aufruhr in Konservenfabrik

Hockenheim. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Abstinenz findet am Samstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr, wieder der Sängerball des AGV Belcanto in der Stadthalle statt. Das teilt der Verein mit.

Dabei wird wie in den Jahren zuvor ein buntes und sehr unterhaltsames Programm geboten, zu dem die Bevölkerung herzlich eingeladen ist. Im Mittelpunkt steht das Lustspiel und Mundartmusical „Dä geizische Dippeschisser“.

Für alle verständlich

In diesem Stück, das trotz Mundarteinsatz auch für alle Nicht-Dialektsprecher verständlich sein wird, verursacht der Chef einer Hockenheimer Konservenfabrik ein gehöriges Maß an Unruhe und Durcheinander in seiner Firma.

Engstirnig und äußerst sparsam bringt er die Belegschaft und seine Familie gegen sich auf. Als dann letztendlich seine Frau das Weite sucht und er die Zukunft seiner Kinder aufs Spiel setzt, läuft das Fass über. Die Angestellten und Arbeiter begehren auf und auch sein williger Handlanger, Vorarbeiter Hermann, kann die Lage nicht mehr retten. Das Ganze ist natürlich mit viel Witz und Klamauk verbunden.

Wie sich allesentwickelt und ob die Läuterung des geizigen Erbsenzählers gelingt, erleben die Hockenheimer am besten selbst als Zuschauer in der Stadthalle. Mit den in die Handlung eingepassten Liedern der vereinseigenen Solisten (Romina Afflerbach, Kathrin Sabljo, Melanie Plautz, Timo Weber, Andreas Rohr, Manuel Schlosser, Anne Geser und Simon Schlegel) erwartet die Besucher des Sängerballs auf jeden Fall ein original Hockenheimer Musical, das sich sehen und hören lassen kann, heißt es in der Pressemitteilung.

Chor mit neuen Liedern

Zu Beginn des Abends wird der Chor des AGV Belcanto mit neuen Liedern die Ehrung verdienter Mitglieder umrahmen. Die musikalische Leitung liegt bei dem Dirigenten des AGV Belcanto Özer Dogan.

Der Saal der Stadthalle öffnet bereits um 18.30 Uhr für das Publikum. Für Verpflegung sorgt das Team des Restaurants Rondeau. Sitzplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden. zg