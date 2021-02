Die Auftragsvergabe für Ingenieurleistung zur Erneuerung der Wasserversorgungsleitung in der Oftersheimer Straße steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Werkausschusses des Gemeinderats am Mittwoch, 3. Februar, 17 Uhr, in der Stadthalle. Außerdem behandelt werden Besucherfragen, Mitteilungen der Verwaltung sowie Anfragen aus dem Gremium.

Alle interessierten Bürger sind zur Sitzung eingeladen. Die Besucher werden gebeten, während der Sitzung eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, sofern keine Befreiung durch eine ärztliche Bescheinigung mitgeführt wird. Die Beratungsvorlagen können vorab über das Bürgerinfoportal Session auf der Internetseitewww.hockenheim.de/sitzungstermine abgerufen werden. zg