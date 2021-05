Aufwand für Reinigung bei Corona höher

Während der Corona-Pandemie gab und gibt es einen erhöhten Reinigungsaufwand für die städtischen Gebäude. Der Gemeinderat entschied am Mittwoch über die neuen Aufträge für die Reinigungsfirmen vom 1. September 2021 bis 30. August 2024. Die Leistungen für die städtischen Gebäude, insbesondere für Schulen und Kindergärten, waren EU-weit öffentlich in einem offenen Verfahren in drei Losen ausgeschrieben worden.

AdUnit urban-intext1

Das Fachbüro Lean Consulting aus Hockenheim hatte die Angebote geprüft und ausgewertet. Der Zuschlag wird nach Maßgabe des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend. Nach dem Zuschlag nach der „erweiterten Richtwertmethode“ folgt die Bewertung der Wirtschaftlichkeit anhand des Verhältnisses aus der Leistungspunktzahl und dem Angebotspreis.

Die Prüfung und Auswertung der Angebote für die drei Lose brachte folgende Ergebnisse: Die Reinigung von Gymnasium und Sportgebäude, Mensa, Realschule, Hartmann-Baumann-Schule und Schule am Kraichbach sowie Jugendzentrum übernimmt die Firma Labitzke aus Mannheim für jährlich knapp 380 000 Euro.

Die Gebäudereinigung von Hubäckerschule und Pestalozzi-Schule mit den jeweiligen Sporthallen, Kulturhaus Pumpwerk sowie öffentlichen Toilettenanlagen geht an die Firma MSAEG aus Waghäusel zum Preis von 134 000 Euro pro Jahr. Für die Glas- und Rahmenreinigung sämtlicher Gebäude ist die Firma Gies aus Stadtallendorf für jährlich rund 27 000 Euro zuständig.

AdUnit urban-intext2

Die Gesamtsumme für die Leistungen kommt somit für die nächsten drei Jahre auf rund 1,62 Millionen Euro. Die Mittel stehen im aktuellen Haushalt anteilig und entsprechend für die Folgejahre zur Verfügung. Der Gemeinderat war einstimmig für die Vergaben. vw