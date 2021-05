Augen auf bei der Vereinswahl

Sport soll ja grundsätzlich gesund sein – wäre da nicht das Verletzungsrisiko. Das darf keineswegs bagatellisiert werden, denn es droht sogar dort, wo der Sport nicht selbst ausgeübt wird. Wer das nicht glaubt, frage Oberbürgermeister Marcus Zeitler, der dieser Tage eine Knieorthese diskret unter seiner Anzughose verbirgt. Der Riss seiner Patellasehne am rechten Knie – ein klassischer Fall von Passivsportverletzung.

AdUnit urban-intext1

Bekanntermaßen ist der OB seit seinem zwölften Lebensjahr ein Anhänger des SV Werder Bremen – dank einer schicksalhaften Begegnung mit Otto Rehagel, dem er unbekannterweise nach einem Besuch im Weserstadion die Hand schütteln durfte.

Nun hat sein Lieblingsverein dem Rathauschef schon mal mehr Vergnügen bereitet als in der laufenden Saison, in der er zwar bis ins Pokalhalbfinale vordrang, in der Bundesliga aber gerade mal zwei Punkte vorm Tabellensiebzehnten liegt. Einer der letzten Auftritte der Werderaner erzürnte Zeitler derart, dass er nach Abpfiff den wohlgemeinten Ratschlag erhielt, seine Emotionen doch beim Rasenmähen herunterzuregeln.

Doch beim Auftritt auf dem eigenen Rasen steckte wohl noch zu viel Energie aus dem Geschehen auf dem Fußballgrün in ihm. Jedenfalls kam das Bein nicht so schnell von der Stelle wie der stattliche Rest des Oberbürgermeisters. Der Riss der Sehne habe sich angehört wie ein Peitschenknall, berichtet Marcus Zeitler. Er nimmt das sportlich und trägt noch vier Wochen Tag und Nacht die Orthese – denn die Ersatzbank kommt für ihn nicht infrage.

AdUnit urban-intext2