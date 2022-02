Aus dem Liederabend mit dem Heidelberger „HardChor“ wird ein Open-Air-Konzert

Hockenheim. Aufgrund der großen Nachfrage und den im Februar weiterhin bestehenden Corona-Beschränkungen findet der Auftritt des Heidelberger „HardChor“ an einem neuen Termin statt. Das Konzert wird jetzt am Samstag, 16. Juli, unter freiem Himmel auf dem Außengelände des Kulturhauses Pumpwerk über die Bühne gehen. Die beiden ursprünglich angedachten Termine im Februar entfallen damit.

Sie haben schon einiges hinter sich und machen das meiste unter sich aus: die „HardChor“-Männer um Dirigent Bernhard Bentgens. Seit über drei Jahrzehnten mischen sie mit ihrer einmaligen Kombination aus Gesang, Gesang und Gesang die deutsche Kleinkunst- und Comedyszene auf. Grund genug für eine Rückschau auf ein „HardChor“-typisches Primzahlenjubiläum: Die schönsten Lieder und die skurrilsten Comedy-Nummern aus 31 Jahren.

Zur Zeit gehören dem Chor 20 Sänger an, die so ihre Erfahrungen gemacht haben, also mehr als die Summe ihrer Einzelschicksale. Beispielhaft, ja paradigmatisch kommen in den Liedern Probleme zur Sprache, die heute für Männer und Frauen zu den alltäglichen und doch lebensentscheidenden Dingen gehören. Es wird kaum jemanden geben, der alle Berichte, Geschichten, Anspielungen und Verweise vollständig deuten oder gar verstehen wird; je ferner man dem Innenleben dieses Chores ist, desto idiosynkratischer wird das eine oder andere erscheinen.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an den bekannten Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Gäste, die ihre Karten bereits reserviert haben, werden gebeten, sich per E-Mail unter pumpwerk@pobox.com zu melden. Nur in diesem Fall wird die Reservierung für den neuen Open-Air-Termin aufrechterhalten.

Info: Über www.pumpwerk-hockenheim.de können neue Reservierungen getätigt werden.