Aus dem Urlaub grüßen

Heute schon Urlaubspost bekommen? Von der Nordsee oder von der Ostsee, oder gar von der Südsee oder wenigstens vom Mummelsee direkt nach Hoggene. Warum nicht, denn über die Hälfte der Urlauber schreibt auch heutzutage noch Karten. Und das ist generationenübergreifend. Das kann doch etwas Rührendes haben, wenn das Enkelkind etwa schreibt: „Liebe Oma, ich schreibe ganz langsam, weil ich weiß, dass Du nicht schnell lesen kannst ...“ Mit zunehmendem Alter werden die Aussagen und Mitteilungen aus dem Urlaub mitunter konkreter: Eigentlich geht es darum: „Diese Karte soll beweisen, ich befinde mich auf Reisen ...“

Und wenn wir an das Sprichwort „Wer schreibt, der bleibt“ denken, dann ist das in diesem Falle nur Kokolores, weil der, der schreibt, eben nicht bleibt, sondern wieder nach Hause kommt. Bleibt nur zu hoffen, dass man sich im Urlaub wohlgefühlt hat. Das kann oft problematisch werden, besonders wenn manche sich „im Urlaub wie zu Hause fühlen“ möchten. Da könnte man ja den Vorschlag machen, lieber gleich zu Hause zu bleiben.

Handgeschriebene Urlaubsgrüße haben also nach wie vor ihre Bedeutung. Man kann schreiben, dass man begeistert ist, man kann auch ehrlich sein – schließlich hat Marcus Tullius Cicero bereits festgestellt: „Ein Brief errötet nicht.“ Etwa 147 Millionen Postkarten wurden im Jahr 2019 in Deutschland befördert.

In den „Vor-Handy-Zeiten“ hatte gerade in der Urlaubszeit auch das „klassische Telefon“ Hochkonjunktur. Und damit auch die Telefonzellen. Vor 25 Jahren gab es deutschlandweit noch etwa 160 000 öffentliche Telefonstandorte, jetzt dürften es noch knapp 15 000 sein. In Erinnerung sind die Telefonzellen aber gerade den Älteren noch geblieben. Warten vor der Telefonzelle, dann endlich konnte man rein. Was kam einem da entgegen? Der „Duft der großen weiten Welt“? Nein, den gab es nur in der damaligen Zigarettenwerbung. In der Telefonzelle war es eher ein, sagen wir mal relativ sachlich, ein „gewisser Mief“.

Uns bleibt nostalgische Erinnerung und jetzt noch eine Reihe von sogenannten Basistelefonen, dort kann man telefonieren, steht aber im wahrsten Sinne des Wortes „im Freien“. Die Zeiten ändern sich und was sagt die oben erwähnte Oma, wenn ihr Enkelkind fragen sollte: „Was ist denn eigentlich eine Telefonzelle?“ Da könnte sie dann vielleicht antworten: „Also, das ist so wie ein Handy, in dem man drin stehen kann.“