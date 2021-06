Aus Herzer wird der Lasetzky-Shop

Nichts ist bekanntlich beständiger als der stete Wandel. Dies ist auch ein wichtiger Grundgedanke für die Firma Herzer in Hockenheim, die zu den ältesten Unternehmen der Stadt gehört. Im Herbst letzten Jahres blickte man auf genau 150 Jahre zurück. In coronalen Pandenmiezeiten mit geschlossenen Geschäften konnte man keine Jubiläumsstimmung verbreiten, darüber waren sich Irmgard und Andreas Imhoff einig und freuen sich umso mehr, dass jetzt das traditionsreiche Hockenheimer Unternehmen in aktueller Form wieder geöffnet ist.

Gleichzeitig informieren die Imhoffs über die aktuelle Situation, zwischenzeitlich hat nämlich Marion Lasetzky das Geschäft übernommen. Allerdings, wer das Geschäft Herzer kennt, der kennt schließlich auch Marion Lasetzky, sie begann ihre berufliche Ausbildung im Jahre 1986 bei der Firma Herzer und blieb dreieinhalb Jahrzehnte dem Hause treu. „Und jetzt ist sie selbst die verantwortliche Chefin“, freuen sich Irmgard und Andreas Imhoff.

Exakte Beobachtung und Anpassung an den Markt und den Bedarf waren der Grundstein für ein attraktives Angebot, das auf Individualität zielt und anbietet. Qualität und Hochwertigkeit stehen neben der Fachkompetenz an erster Stelle, groß ist das Angebot an Hausrat und Geschenkartikeln sowie an Grillgerätschaften, nach wie vor gehören Märklin und die Modelleisenbahnen zum Repertoire und die Carrera-Bahnen erfahren einen nostalgischen Aufschwung.

150 Jahre eines stets aktuellen Fachgeschäftes – nahtlos geht es dabei jetzt unter der Regie der „Herzer-erfahrenen“ neuen Geschäftsinhaberin weiter, schließlich ist sie seit 35 Jahren ein fester Bestandteil des Teams.

Auch wenn komplizierte handelsrechtliche Vorschriften eine offizielle Fortführung des Firmennamens Herzer nicht ermöglichen, wird es bei dieser und bestimmt auch der kommenden Generation heißen: „Wir gehen zum Herzer . . .“