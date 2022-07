Ausstellung in Hockenheim schließt temporär - Fische brauchen Erholung

Hockenheim. Die Aquarienschau der Zierfischfreunde Amazonas ist am Sonntag, 17. Juli, von 10 bis 18 Uhr letztmals für die Bevölkerung bei freiem Eintritt geöffnet. Die Pause ist dem Wohl der Fische geschuldet. Denn höhere Temperaturen können für diese auf die Dauer tödliche Folgen haben. Insbesondere die Meerestiere sind in Gefahr. Bei geschlossener Tür reicht die mit dem Kühlgerät erzeugte Raumtemperatur gerade noch aus. Ist durchgehend geöffnet, strömt jedoch die Hitze von außen in die Aquarienanlage und die angestrebte Temperatur von 24 Grad Celsius in den Becken wird gefährlich überschritten.

Gruppen, die die Ausstellung besuchen wollen, sind auch weiter willkommen, da sie sich nur bei geschlossener Tür für überschaubare Zeit in der Ausstellung aufhalten. So werden der Deutsch-Chinesische Freundeskreis aus Walldorf und der AGV Belcanto erwartet.

Sollten weitere Gruppen den Besuch planen, bittet der Verein um telefonische Anmeldung bis 28. Juli unter 06227/21 91 oder per E-Mail an norbert.doerner@zierfischfreunde-amazonas.de. Nach dem 20. August werden dann wieder Anmeldungen angenommen.

