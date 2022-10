Austausch im Vordergrund

Drei Jahre hatten die Pensionärinnen und Pensionäre der Stadt Hockenheim warten müssen, bis sich endlich wieder die Gelegenheit für einen Pensionärsausflug bot. Beim ersten Zusammenkommen zu Kaffee und Kuchen im Restaurant Rondeau erzählte Oberbürgermeister Marcus Zeitler von den vielen Herausforderungen, die derzeit im Rathaus bewältigt werden müssen. Knapp 50 Pensionärinnen und Pensionäre fanden sich ein – und es war vor allem der Austausch über alte Zeiten und über gemeinsame Erlebnisse, der im Vordergrund stand.

Bei einer Schifffahrt über den Rhein erzählte der Kapitän viel Wissenswertes über die Wasserstände, verschiedene Bauwerke und die Natur an den Flussrändern. Im Gasthaus am Dom in Speyer wurde der Tag mit einem deftigen Buffet und der ein oder anderen Weinschorle abgeschlossen. „Man hat gespürt, dass die Leute das vermisst haben“, äußerte sich Rathaus Mitarbeiterin Melanie Müller, die den Ausflug organisiert hatte, positiv über die Aktion. zg