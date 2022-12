Hockenheim. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen lädt am Montag, 12. Dezember, ab 19 Uhr im Stadthallenrestaurant „Rondeau“ alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu ihrer letzten öffentlichen Fraktionssitzung in diesem Jahr ein. Die Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung am Mittwoch werden beraten. Traditionell steht bei der Weihnachts-Fraktionssitzung das persönliche Begegnen und das Pflegen von Gemeinschaft im Vordergrund.

