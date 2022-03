Austausch zu Wohnungsbau

Bei der „Roten Runde“ des SPD-Ortsvereins sollen aktuelle politische Themen in geselligem Austausch offen, sachlich und fair diskutiert werden. Dabei handelt es sich um ein niederschwelliges Gesprächsangebot für alle Interessierten. Tagesaktuelle Themen sollen ohne Referenten einfach und in lockerer Atmosphäre besprochen werden. Thematisiert werden verschiedene Interessengebiete von kommunaler bis globaler Reichweite.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag, 17. März, um 19 Uhr lädt die SPD alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ins Restaurant „Zur Pfalz“ in der Schulstraße ein. Das Thema lautet: „Wohnungsbau in Hockenheim“. Behandelt werden Fragestellungen wie: Warum ist das Wohnen ein Grundrecht? Brauchen wir noch mehr Villen oder doch auch weitere menschenwürdige Unterkünfte für normale Leute? Regelt tatsächlich der Markt die Entstehung eines ausbalancierten Wohnraumangebots oder wie sollte man „Wohnen für alle“ organisieren? Wie funktioniert Bauen in Zeiten des Klimawandels?

Über diese und viele andere Fragen soll an dem Abend offen diskutiert werden. Im Interesse des allgemeinen Gesundheitsschutzes findet die Veranstaltung unter 3G-Bedingungen statt, Nachweise müssen mitgebracht werden. zg/jbr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2