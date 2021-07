Austausch zur Pflege von Angehörigen

Der nächste Gesprächskreis für pflegende Angehörige findet am Mittwoch, 7. Juli, von 19 bis 20.30 Uhr im Liliane-Juchli-Haus in der Oberen Hauptstraße 47 statt. Einen Menschen zu Hause zu pflegen, ist eine große Herausforderung. Der Gesprächskreis bietet in geschützter Atmosphäre Ermutigung, gegenseitige Unterstützung, Information zu speziellen Erkrankungen und Impulse für Entlastungsmöglichkeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um Pflegenden die Teilnahme zu ermöglichen, bietet die Kirchliche Sozialstation an, gegen eine geringe Aufwandsentschädigung für die Zeit des Treffens die Betreuung des Angehörigen von 18.30 bis 21 Uhr zu Hause zu übernehmen. Teilnehmer müssen die Corona-Regeln einhalten und eine Mund-Nase-Maske tragen. Informationen gibt es bei Micha Böbel, Telefon 06205/94 33 33. Alle Interessierten sind willkommen, die Teilnahme ist kostenlos. zg