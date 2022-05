Auto ausgewichen und in Unfall verwickelt

Hockenheim. Ein 22-Jähriger befährt am Samstagabend um 20.45 Uhr mit seinem BMW den mittleren von drei Fahrstreifen der Talhausstraße in Richtung Hockenheim Stadt. In Höhe der Duttweiler Straße missachtete ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen VW Golfs die Vorfahrt des 22-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der 22-jährige ausweichen. Dabei kollidierte er mit einem verkehrsbedingt in der Duttweiler Straße stehenden Peugeot eines 31-Jährigen. Durch den Zusammenstoß schleuderten der Peugeot und der BMW in eine dort befindliche Baustelle.

Der noch unbekannte Fahrer des VW Golfs setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Der 22-jährige BMW-Fahrer und seine 21- und 20-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 31-jährige Lenker des Peugeot erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 29.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

Zeugen und/oder Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, dem flüchtigen Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können werden gebeten mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Telefon 0621/174-4220, Kontakt aufzunehmen.

