Auto fährt Böschung hinab

Rätselhafter Unfall am Mittwochmorgen: Eine Frau ist gegen 8 Uhr mit ihrem VW Fox auf der Auffahrt zur B 39 aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und nach rechts eine Böschung hinabgefahren. Die Polizei schließt einen medizinischen Notfall als Ursache nicht aus.

Die Foxfahrerin war von Hockenheim-Talhaus kommend auf der L722 zur B 39 in Richtung Schwetzingen unterwegs gewesen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsarbeiten war die Auffahrt von der L 722 zur B 39 in Richtung Schwetzingen gesperrt. mm