Auto in Hockenheim aufgebrochen: Polizei sucht nach Zeugen

Hockenheim. In Hockenheim sucht die Polizei derzeit im Fall eines aufgebrochenen Autos nach Zeugen. Wie es in einer Mitteilung der Dienststelle heißt, hatte ein bislang unbekannter Täter am Sonntag zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz Jahnhalle die Scheibe der Fahrertür eines VW-Golfs eingeschlagen.

Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der Täter oder die Täterin einen Geldbeutel, in welchem sich jedoch nicht viel Bargeld befand. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier in Hockenheim zu melden, unter: 06205-28600.