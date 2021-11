Auto prallt auf A6 gegen Absperrwand

Hockenheim. In der Nacht von Freitag ist es auf der A6 bei Hockenheim in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich dieser etwa einen Kilometer vor der Abfahrt zur Tank- und Rastanlage Hockenheim-West. Ein Audi mit dänischer Zulassung ist im dortigen Baustellenbereich aus noch bislang unbekannter Ursache gegen eine Absperrwand geprallt. Bei dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug lösten beide Airbags aus. Rettungskräfte waren an der Unfallstelle. Die Richtungsfahrbahn nach Heilbronn war in der Nacht voll gesperrt.

