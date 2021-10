Autofahrer fährt elfjährige Schülerin an und flüchtet

Hockenheim. Eine elfjährige Schülerin ist am Montagvormittag in Hockenheim von einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Schülerin gegen 8 Uhr über einen Fußgängerüberweg laufen, als ihr der Autofahrer über den Fuß fuhr. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben auch gegen die Schülerin wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, da die Zeugenaussagen zur Unfallörtlichkeit auseinandergehen.

Die Schülerin sei nach dem Vorfall auf dem Polizeirevier erschienen und habe mitgeteilt, dass sich der Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg in der Arndtstraße im Bereich der Realschule zugetragen habe. Dagegen hatten zwei Zeuginnen der Polizei den gleichen Unfallhergang an einem Fußgängerüberweg in der Eisenbahnstraße auf Höhe des Bahnhofs gemeldet. Der Pkw-Führer, bei dem es sich um einen älteren Mann in einem silbernen Opel gehandelt haben soll, erkundigte sich laut den Zeugenaussagen nach dem Unfall kurz nach dem Befinden des Mädchens und verließ dann die Unfallstelle ohne seine Personalien preiszugeben.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem Autofahrer oder der Unfallörtlichkeit geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter 06205/2860-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.