Autofahrer verunfallt nach medizinischem Notfall

Hockenheim. Ein 74-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Hockenheim nach einem medizinen Notfall verunfallt. Er verlor während der Fahrt in der Eisenbahnstraße das Bewusstsein und kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Autos. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Notarzt musste den Mann medizinisch versorgen, der anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurde. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Der Skoda des 74-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.