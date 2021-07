Backfisch nur zum Mitnehmen

Aufgrund der aktuell gelockerten Corona-Auflagen hat der Angelsportverein weitere Veranstaltungen in sein Programm aufgenommen. Üblicherweise verbinden die Hockenheimer den Monat Juli mit dem Fischerfest des ASV. Dieses findet in der alten Form nicht mehr statt. Damit aber niemand auf den beliebten frisch zubereiteten Fisch verzichten muss, bietet der Verein am Sonntag, 25. Juli, von 11 bis 15 Uhr wieder Backfisch „to go“, also zum Mitnehmen, am Angelhäusel, Altwingertweg 23, an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf vielfachen Wunsch der Gäste werden auch frisch geräucherte Forellen in den Verkauf genommen. Diese werden vorab vakuumiert, sodass man sie noch einige Tage im Kühlschrank aufbewahren kann. Der Vorstand hat die Mitglieder gebeten, sich dafür in den nächsten Tagen in die Helferliste einzutragen.

Am kommenden Wochenende findet das Hegefischen am Vereinsgewässer statt. Dieses dient ausschließlich einer Bestandsaufnahme des Fischbesatzes des vergangenen Jahres. Die Angler sind gespannt, ob sich insbesondere die kleinen Karpfen gut entwickelt haben, heißt es in einer ASV-Pressemitteilung. Sportwart Bruno Schotter ruft alle Mitglieder, die an dieser wichtigen Maßnahme teilnehmen möchten, zur Anmeldung auf. zg/mw