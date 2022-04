Backfischverkauf an Karfreitag

Der Angelsportverein verkauft am Karfreitag, 15. April, von 11 bis 15 Uhr Backfisch auf dem Vereinsgelände am Altwingertweg. Die aktuellen Änderungen der Corona-Auflagen geben allen Beteiligten Planungssicherheit. Je nach Wetterlage besteht für die Besucher die Möglichkeit, den Fisch vor Ort zu genießen. Getränke, Kuchen und Kaffee werden ebenfalls angeboten. Vorsitzender Dirk Langer ist optimistisch: „Wir gehen davon aus, dass unser Fischangebot gut angenommen wird. Wir werden unseren Besuchern frisch und knusprig zubereitete Zander- und Seelachsfilets sowie Kartoffelsalat in gewohnter Spitzenqualität anbieten. Auf- und Abbau sind organisiert, qualifizierte und erfahrene Fischbäcker stehen bereit.“ zg/mw

