Badespaß im Hockenheimer Aquadrom bis zu elf Stunden möglich

Hockenheim. Schritt für Schritt kehrt der Badespaß wieder in gewohnten Dimensionen zurück: Ein Besuch im Freizeitbad Aquadrom ist ab sofort auch ohne einen vorherigen Corona-Test oder den Nachweis über eine erfolgte Impfung oder Genesung möglich. Ab Donnerstag, 1. Juli, werden die Besuchsphasen außerdem verlängert. Der Aufenthalt ist dann unter der Woche für acht Stunden und am Wochenende für elf Stunden möglich. Bislang ist die Höchstdauer auf vier Stunden begrenzt.

Anlass für die Lockerungen sind die sinkenden Corona-Fallzahlen, wie die städtische Pressestelle am Dienstag mitteilte. Das Aquadrom ist jetzt seit gut 14 Tagen wieder geöffnet und Betriebsleiter Gregor Ries hat eine wahre Flut von Rückmeldungen von Badegästen erhalten. Der städtische Pressesprecher Christian Stalf sprach auf Anfrage unserer Zeitung von über 5000 E-Mails und mehreren tausend Anrufen, die das Freizeitbad seit der Ankündigung der Wiedereröffnung am 14. Juni erreicht hätten. Sehr viele davon seien positiv gewesen, hätten die Freude ausgedrückt, dass es nach weit über einem Jahr wieder möglich sei, sämtliche Schwimmbecken und die Sauna zu nutzen.

An Vorgaben des Landes gebunden

Andere Nutzer hätten Fragen zu den Regelungen gehabt und wissen wollen, warum diese so kompliziert seien. Sie seien informiert worden, dass die Stadtwerke in dieser Hinsicht keinen Spielraum hatten: „Wir müssen die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg in der Bäderverordnung umsetzen“, sagte Christian Stalf und hoffte auf das Verständnis der Besucher. So ergebe sich aus der Vorschrift, wie viele Personen je Quadratmeter Fläche sich gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen, eine maximale Besucherzahl pro Zeitschiene.

Ausgelastet wurde diese in den ersten 14 Tagen nur an den Wochenenden annähernd. So zählte Ries an Freitagen, Samstagen und Sonntagen jeweils knapp 1000 Badegäste täglich über die drei Schichten von 10 bis 12 Uhr, 13 bis 17 Uhr sowie 19.30 Uhr bis 21.30 verteilt. Einen Besuch gewünscht hätten sich wesentlich mehr Menschen, merkte Stalf an. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren, am 30. Juni 2019, also vor allen Corona-Gedanken, waren am Saisonspitzentag 3500 Menschen gleichzeitig auf dem Gelände.

Vorverkauf spart Schlangen

Mit am häufigsten hatten die Anfragen die Mehrfachkarten zum Inhalt. Einsetzbar seien diese nur vor Ort, nicht online, doch die bereits gekauften Tickets behielten ihre Gültigkeit. Oft war auch die Frage der Besucher, wie sie an ein Ticket kommen. Dass hier der Vorverkauf über den Onlineshop das Mittel der Wahl ist, erklärt Christian Stalf mit dem Anliegen, Schlangenbildung zu vermeiden. Das dritte Hauptanliegen hat sich mit der neuen Verordnung erledigt: Viele wollten wissen, wo sie am schnellsten an einen Corona-Test kommen und welche Kriterien dieser erfüllen muss.

Dass das Aquadrom wieder geöffnet hat, ist übrigens nicht nur in der Region angekommen: Stolz weist Gregor Ries auf die bundesweite Aufmerksamkeit für das Freibad hin, nachdem die Fernsehsender RTL und n-tv Beiträge über die Öffnung in ihren Nachrichten ausgestrahlt haben.

Der „Frühbader“-Tarif bleibt laut Stadtwerken noch bis zu den Sommerferien bestehen, der „Abendbader“-Tarif kann ab 19 Uhr vergünstigt genutzt werden. Tickets müssen weiterhin im Vorfeld über den Onlineshop erworben werden. Die Vorverkaufszeiten verlängern sich ab Donnerstag, 1. Juli, von 11 bis 12.30 Uhr sowie 16 bis 17.30 Uhr.

Mehr Informationen gibt's hier.