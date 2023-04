Badminton-Mannschaft freut sich über Treppchenplatz

Die Badmintonspieler der DJK Hockenheim freuen sich über einen dritten Platz in der Kreisliga Mannheim-Heidelberg. Trotz einer herben Niederlage am letzten Spieltag gegen Ligaprimus und Aufsteiger TSG Rohrbach mit 1:7 Punkten blickten Abteilungsleiter Franz Dörfer und Mannschaftsführer Martin Wühl auf eine erfolgreiche Saison zurück, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Erfolgreich allein schon deshalb, da man im Gegensatz zur vergangenen Saison (nur ein Sieg) bei nahezu allen Wettbewerben in voller Besetzung antreten konnte. Am Ende war die gesamte Mannschaft mit dem dritten Platz (sechs Siege, ein Unentschieden, fünf teilweise knappe Niederlagen) mehr als zufrieden. „Wenn wir in Topbesetzung antreten, haben es die anderen Mannschaften schwer“, stellte Wühl fest, der in der gesamten Saison alle seine neun Einzelpartien gewann. „Dennoch steht das Team im Vordergrund dieses Sports, denn die Gespräche mit den Gästen und Vereinsmitgliedern, Zurufe wie ,du packst das‘, ,weiter so‘ oder auch Smalltalk am Buffet und zuletzt die packenden Ballwechsel machen einen Badminton-Spieltag zum wahren Wochenenderlebnis“, verdeutlicht Wühl.

Die Badminton-Abteilung der DJK kämpft seit langem mit zurückgehenden Mitgliederzahlen. „Um die Attraktivität der Abteilung zu steigern, benötigen wir einen festen Trainer, regelmäßige Trainingsbeteiligung und die Förderung der Jugendarbeit“, meint Abteilungsleiter Dörfer. Spielführer Wühl bat alle seine Schützlinge, aktiv an der Erhaltung der Abteilung mitzuwirken. In den kommenden Wochen und Monaten wird die Badminton-Abteilung daher versuchen, Aktionen zu planen und umzusetzen, „denn ein Verein lebt von der Gemeinschaft, dem Austausch und der Zusammenarbeit“. Und letztlich spricht der Sport auch für sich selbst, wie Mannschaftsspieler Tony Vellappallil betont: „Nach einem stressigen Arbeitstag gibt es nichts Erfüllenderes, als einen Smash (Schmetterball) zu versenken“, wirbt er für Badminton. Bei der DJK sind jederzeit Schnuppertrainings möglich. zg

Info: Interessierte, egal, ob Anfänger oder Freizeitspieler, sind zum Badminton-Training montags und mittwochs jeweils von 20 bis 22 Uhr in der Rudolph-Harbig-Halle in Hockenheim willkommen. Nähere Infos unter www.djk-hockenheim.de