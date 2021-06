Bahnhof erhält verbesserte Optik

Na, wenn das auch mal für den Lärmschutz gelten würde: Für die Deutsche Bahn zählt der Bahnhof Hockenheim zu den „Top-Ten-Standorten“, die er für die Fahrgäste attraktiver machen will. Für das „Sofortprogramm Bahnhöfe“ von Bund und Bahn stehen dafür an 75 Stationen in Baden-Württemberg rund elf Millionen Euro zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung der Bahn. Auf Hockenheim entfalle eine „deutlich sechsstellige Summe“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung, wollte aber keinen konkreten Betrag nennen.

AdUnit urban-intext1

Die Verschönerung und Reparatur der Überführung und des Bahnsteigdaches ist dabei das Hauptprojekt, wie ein „Faktenblatt“ informiert. Unter der Überschrift „Erneuerung der Bahnsteigausstattung“ kündigt das Transportunternehmen außerdem drei neue Wetterschutzhäuschen sowie neue Sitzgelegenheiten und Abfallbehälter an. Alle Maßnahmen sollen bis Ende dieses Jahres umgesetzt sein, ein Datum für den Beginn der Arbeiten in der Rennstadt nennt die Mitteilung nicht.

Ziel des Konjunkturprogramms mit 120 Millionen Euro Gesamtvolumen sei es, mehr Menschen für das Verkehrsmittel Bahn zu gewinnen, um die Mobilitäts- und Klimawende voranzutreiben. mm