Bald Sommerpause bei Zierfischfreunden „Amazonas“

Hockenheim. Die Zierfischfreunde „Amazonas“ hoffen am Sonntag, 18. Juli, auf gutes Wetter, denn Besuche der Aquarienschau im Gartenschaupark Hockenheim fielen in den vergangenen Wochen buchstäblich ins Wasser. Wasser sei ein Element, das die vielen Fischarten in der Ausstellung lieben, nicht jedoch die Besucher im Gartenschaupark. Diese stellten sich wetterbedingt nur spärlich ein, bedauern die „Amazonas“-Verantwortlichen. Letztmals vor der Sommerpause im August kann ihre Ausstellung am 18. Juli zwischen 10 und 18 Uhr besucht werden.

