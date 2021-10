Barmherzigkeit erfordert ersten Schritt

Hockenheim. Rund 80 ehemalige Konfirmanden haben sich an ihre Konfirmationen vor 50, 60, 65, 70 und 75 Jahren erinnert. „Wie gut, dass wir trotz Corona zusammenkommen dürfen.“ „Vielen Dank für diesen schönen Gottesdienst“ – Freude und Dankbarkeit waren bei allen Jubelkonfirmanden zu spüren, die der Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde gefolgt waren, um auf ihren großen Tag zurückblicken.

Möglich machte das eine perfekte Organisation durch Silke Hambsch im Pfarramt. Kirchendiener Thomas Krebs hatte die Kirche mit Zweiersitzgruppen samt integriertem Abendmahlsbeistelltisch „AHA“-gemäß hergerichtet und in den Gottesdiensten selber halfen die Kirchenältesten jedem und jeder, den richtigen Platz zu finden, um dann auch mit Brot und Traubensaft für das Abendmahl versorgt zu sein.

Vertraute und neue Lieder gesungen

Kantor Samuel Cho und Pfarrer Michael Dahlinger hatten einen Gottesdienst vorbereitet, der die Jubelkonfirmanden mit Begrüßung, Erinnerung an die eigene Taufe, einem Segenszuspruch, Predigt, Abendmahl, Fürbitten und Vater Unser an die Hand nahm. Altvertraute und neue Kirchenlieder trugen das Übrige zu den stimmungsvollen Gottesdiensten bei. Das Thema, das in Gebeten, Liedern und nicht zuletzt in der Predigt immer wieder auftauchte, war die Haltung der „Barmherzigkeit“, wie sie Jesus in der Bergpredigt einfordert.

Pfarrer Michael Dahlinger versuchte, deutlich zu machen, dass Barmherzigkeit mit dem ersten Schritt auf sich selbst zu beginnt, um dann im zweiten Schritt auf den Nächsten überzuspringen. zg/md

