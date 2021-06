Barrierefreier Ausbau erhöht Akzeptanz

Im Hubäckerring sorgen zurzeit zwei Baustellen für halbseitige Sperrungen der Fahrbahn in Richtung Reilinger Straße: Der Ausbau der Haltestellen des Ring-Jets hat begonnen. Sie sollen barrierefrei werden, wie es schon die Haltestelle in der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße ist, die quasi als Vorbild dient.

Seit Dezember 2019 fährt der Ring-Jet aus seiner Runde durch die Stadt nicht mehr durch den Holzweg und die Gerhart-Hauptmann-Straße, sondern nutzt die Route über den Hubäckerring. Dadurch rollt er flüssiger, die Rechs-vor-links-Regel hemmt ihn ebenso wenig wie die Parksituation auf der alten Trasse.

Die Verlegung der Route hatte zur Folge, dass zwei Haltestellen verlegt werden mussten. So rutsche der Ein- und Ausstieg vom Holzweg um Ecke, in den Hubäckerring hinein und auch die Haltestelle Hauptmann-Straße findet sich nun auf dem Ring in Höhe der Hausnummer 6 und 8.

Mit der Verlegung sind umfangreiche Arbeiten geplant. Um den Menschen an der Haltestelle Holzweg und Hubäckerring ein gefahrloses Überqueren der Straße zu ermöglichen, soll bei ihr ein Zebrastreifen errichtet werden. Gleichzeitig soll die einige Meter östlich stehende Lichtanlage abgebaut werden. Zusätzlich sollen beide Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Für diese Maßnahmen ist ein Zuschuss des Landes beantragt worden und mittlerweile gebilligt. sodass die Arbeiten begonnen werden konnten.

Mit dem Ende der Arbeiten ist das Provisorium beendet, auch im Hubäckerring sorgen dann Unterstände für einen Wetterschutz. aw