Bastelabend bei der KFD

Nun geht es wieder mit schnellen Schritten in die dunkle Jahreszeit. Da ist es nicht verfrüht, sich Gedanken um die Weihnachtsdekoration zu machen. Bei ihrem Bastelabend am Freitag, 4. November, um 19 Uhr will die Katholische Frauengemeinschaft (KFD) Flaschen aufhübschen und weihnachtlich verzieren.

Am besten eignet sich hierfür Weißglas wie Wein- oder Sektflaschen – das Resultat ist ein Hingucker für die eigene Deko oder auch als Geschenk geeignet.

Jetzt anmelden

Interessierte Frauen können sich bis spätestens Mittwoch, 26. Oktober, bei Sonja Nirmaier unter der Telefonnummer 0170/41 63 85 anmelden. Mitzubringen sind eine Flasche, eine Heißklebepistole, falls vorhanden, und jede Menge gute Laune. Dekorationsmaterial wird gestellt.

Die Materialkosten betragen 9 Euro. Es gelten die aktuell gültigen Corona-Bestimmungen. zg/sn