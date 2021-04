Basteln bringt Abwechslung

Hockenheim. Die Enttäuschung über den erneut verlängerten Lockdown war groß bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Evangelischen Gemeinschaft und bei Jugendreferent Jonas Schulz. Wie viele andere Vereine hatten sie gehofft, bald wieder mit wöchentlichen Angeboten für die Kinder starten zu können – doch daraus wurde erstmal nichts.

„Dennoch wollen wir den Kopf nicht in den Sand stecken. Gerade Kinder und Familien brauchen unbedingt Ermutigung und Abwechslung in dieser herausfordernden Zeit“, erklärt Jugendreferent Jonas Schulz in einer Pressemitteilung. Deshalb habe das Mitarbeiterteam der Evangelischen Gemeinschaft die Kinderaktion „Bastelmappen – Erlebnisse für zu Hause“ gestartet. Einmal in der Woche bekommen die teilnehmenden Kinder eine Mappe mit einer lustigen Bastelidee sowie den dazugehörenden Materialien und Anleitungen nach Hause geschickt. Die Bastelmappen sind für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren gepackt.

Hoffen auf viele Teilnehmer

„Wir wünschen uns, den Kindern mindestens einmal in der Woche für kurze Zeit ein bisschen Ablenkung und Abwechslung zum langweiligen Corona-Lockdown zu ermöglichen. Deshalb freuen wir uns, wenn viele Kinder bei der Aktion mitmachen“, hofft Corinna Schäfer.

Anmelden kann man sich über die Homepage der Evangelischen Gemeinschaft unter www.ev-gemeinschaft-hockenheim.de. Die Teilnahme ist kostenlos. zg

