Bau des Bahnhofs sorgte für einen Wachstumsschub

Hockenheim. Dr. Harald Stockert hielt ihn nun endlich, den mehrfach aufgrund der Pandemie verschobenen Vortrag „Hockenheim – Vom kurpfälzischen Dorf zur badischen Stadt“. Der Vortrag entstand im Zusammenhang mit dem Jubiläum „125 Jahre Stadtrechte“ und in Kooperation mit der Volkshochschule sowie dem Verein für Heimatgeschichte.

Rund 80 Zuhörer haben im großen Saal der Stadthalle an der Veranstaltung teilgenommen. Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg konnte das Publikum Einblicke in die Stadtgeschichte aus erster Hand bekommen. Stockert, stellvertretender Leiter des Marchivum in Mannheim, stellte unter anderem die Geburtsurkunde der Stadtwerdung Hockenheims aus dem Gesetzes- und Verordnungsblatt des Großherzogtums Baden vom 22. Juli 1895 vor.

Auch Ortsbereisungsakten bekam das Publikum zu sehen und somit auch Einblicke in den Zustand Hockenheims vor der Erhebung des Dorfes zur Stadt. Spannend war zu erleben, wie die Tabakindustrie und der Bau des Bahnhofs zur Weiterentwicklung beigetragen haben. Im Anschluss hatten die Zuhörer die Möglichkeit, eigene Anekdoten die Stadtgeschichte betreffend zu erzählen. zg

Info: Den Vortrag gibt es unter www.youtube.com/watch?v= hRTs8a25Fq8 ansehen.

