Bauarbeiten am Waldweg beginnen

Hockenheim. Das Unternehmen KBPV erneuert im Auftrag der Firma Lumen in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Hockenheim im Stadtwald eine Glasfaserkabeltrasse für schnelles Internet. Die Strecke verläuft entlang eines Waldweges parallel zur Autobahn A 6 zwischen dem Gelände des Sportvereins VfL und der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße. Die Aufgrabungen entlang des Waldweges beginnen am Montag, 26. Juli, und werden voraussichtlich zwei Tage dauern. Fußgänger werden daher wegen den Aufgrabungen um erhöhte Achtsamkeit auf dem Waldweg gebeten. Eine der vier Baugruben wird dann rund zwei Wochen geöffnet sein, weil immer wieder Arbeiten an einer Anschlussmuffe erforderlich sind.

