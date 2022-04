Bauarbeiten an Brücke über Schnellbahntrasse dauern länger

Hockenheim. Das Regierungspräsidium Karlsruhe führt seit Ende März Sanierungsarbeiten an der Brücke zur Schnellbahntrasse der Deutschen Bahn im Zuge der L 723 im Bereich der Deponie Hockenheim an der Übergangskonstruktion durch. In zwei Abschnitten werden an der in die Jahre gekommenen Übergangskonstruktion Stahlteile getauscht und der Korrosionsschutz erneuert. Am Mittwoch, 6. April, wurde der erste Abschnitt fertig- und der Verkehr in die zweite Bauphase umgestellt.

Wegen der derzeitigen ungünstigen Witterungsverhältnisse können die Schweißarbeiten und die Arbeiten am Korrosionsschutz aktuell nur eingeschränkt ausgeführt werden. Aufgrund dessen und wegen der anstehenden Osterfeiertage können die Arbeiten voraussichtlich erst Mittwoch, 20. April, abgeschlossen werden. Die Arbeiten erfolgen weiterhin unter Aufrechterhaltung von jeweils einem eingeengten Fahrstreifen je Fahrtrichtung, alle Verkehrsbeziehungen bleiben aufrechterhalten.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.