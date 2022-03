Bauarbeiten in der Oberen Hauptstraße Hockenheim gehen weiter, aber verzögern sich

Auch wenn es für den Laien auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist – die Arbeiten in der Oberen Hauptstraße laufen auf Hochtouren. Dennoch, der ursprünglich geplante Zeitrahmen wird sich wohl nicht halten lassen. Wir haben uns mit dem Presseamt der Stadt unterhalten, wie der Stand der Dinge in Sachen Straßensanierung ist.

Im Bauabschnitt 1 B – von der Heidelberger Straße bis zum Parkplatz Eichhorn – ist derzeit der Straßenbau in vollem Gange. Außerdem werden Rinne und Bordsteine eingebaut. Im Anschluss erfolgen die Pflasterarbeiten in dem genannten Bereich. Im anschließenden Bauabschnitt 2 A von Bachrain bis Bachstraße erfolgt zur Zeit die Einbindung der Notleitung für die Gasversorgung. Ferner wird die Funktionsfähigkeit der Notleitung für Wasser geprüft. Daraufhin werden die Gas- und Wasser-Hausanschlussleitungen im genannten Bereich an die Notleitungen angeschlossen. Außerdem erfolgen Sanierungsmaßnahmen im Kanal.

In der Oberen Mühlstraße finden gerade die restlichen Kanalarbeiten statt. Das alte Pumpwerk wird abgebrochen und das neue in Betrieb genommen. Die Straßenbauarbeiten werden abgeschlossen.

Ende im Frühjahr 2023

Die gesamte Baumaßnahme Obere Hauptstraße wird nach derzeitiger Planung voraussichtlich im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein. Die Verlängerung der Bauzeit um voraussichtlich ein halbes Jahr beruht neben den bekannten Problemen bei der Verlegung der Trinkwasserleitung hauptsächlich auf der Untergliederung der Bauabschnitte in weitere Unterabschnitte: So wurde Bauabschnitt 1 B in drei Abschnitte aufgegliedert, um eine Zuwegung der Nebenstraßen über einen möglichst großen Zeitraum zu ermöglichen und auch die direkten Anwohner nur kurzzeitig mit den Bautätigkeiten zu belasten.

Der Bauabschnitt 1 A wurde in zwei Abschnitte aufgeteilt, um die beiden provisorischen Anwohnerparkplätze länger nutzbar zu machen. Außerdem wurden die Einbindearbeiten im Rohrleitungsbau aus dem Abschnitt 1 A bis in die Kreuzung der Oberen Hauptstraße und der Oberen Mühlstraße herausgelegt und aufwendiger mittels halbseitiger Sperrung ausgeführt, um auch hier eine Sperrung der Oberen Mühlstraße zu verkürzen und der Feuerwehr Zugang zu einem neuen Hydranten zur Sicherstellung des Brandschutzkonzepts zu gewährleisten.

Die während der Ausführung des gesamten Bauabschnittes 2 A notwendige Sperrung der Bachstraße wird durch die Erstellung provisorischer Überfahrten und kleinteiliges Arbeiten auf ein Minimum reduziert.

Sperrungen verhindern

Ebenfalls in dem aktualisierten Terminplan berücksichtigt ist die aufwendigere Fokussierung der Tätigkeiten in der Kreuzung Obere Hauptstraße/Walldorfstraße, um diese bei Beginn des Bauabschnitts 2 B zumindest provisorisch für den Verkehr freigeben zu können. Nur hierdurch gelingt es, eine langfristige Sperrung der Zufahrt zu der Straße Am Bachrain zu verhindern.

Zusammenfassend gesagt, hat sich die Zahl der ursprünglichen Bauabschnitte sowie der Arbeiten außerhalb der ursprünglich geplanten Baufelder erhöht und damit natürlich auch die Bauzeit entsprechend verlängert. Hierdurch konnten die Planer jedoch weitaus größere Belastungen der Anwohner in Form von langfristigen Vollsperrungen und den Wegfall von Parkmöglichkeiten auf das notwendige Minimum reduzieren, stellt das Presseamt der Stadt fest. aw/zg

