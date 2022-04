Baucontainer samt Inhalt entwendet - Zeugen gesucht

Hockenheim. Ein Baucontainer samt Inhalt ist in der Zeit von Samstagabend bis Montagmittag von einem Schotterparkplatz in der Dürkheimer Straße entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, durchtrennten die Täter dafür ein Schloss an der Umzäunung, die rund um den Container und der dort gelagerten Arbeitsmaterialien aufgestellt war und zogen den mehrere hundert Kilo schweren Behälter aus der Umzäunung. Mit schwerem Gerät wurde der Container anschließend wohl auf einen Lkw geladen und abtransportiert. Der blaue Baucontainer, in dem diverse Werkzeuge gelagert wurden, ist knapp 2,5 Meter lang und über zwei Meter breit und hoch. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Polizeirevier Hockenheim sucht nach Zeugen, die in der Zeit von 21 Uhr am Samstag bis Montagmittag um 11.50 Uhr möglicherweise den Abtransport beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06205/28600 zu melden.