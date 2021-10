Bauer an der AfD-Spitze

Region. Nach dem Ausscheiden von Kreissprecher Dr. Matthias Funk im August ist Patrick Andreas Bauer (Bild) zum neuen Sprecher des AfD-Kreisverbands Rhein-Neckar gewählt worden. Über 50 Mitglieder der Alternative für Deutschland trafen sich dazu am Freitag zu einer Mitgliederversammlung in St. Leon- Rot. Das teilt der Kreisverband in einer Pressemeldung mit. Jan Spatz, stellvertretender Vorsitzender der Kreistagsfraktion der AfD Rhein-Neckar, sowie Robert Gruel fungieren als stellvertretende Sprecher.

Patrick Andreas Bauer zeigte sich nach der Wahl zuversichtlich: „Ich bin froh, dass wir nun mit einem jungen Team geeint in die bevorstehende Vorstandsperiode starten können“, wird Bauer zitiert. „Nach der Bundestagswahl hat der neue Vorstand die Zielsetzung, wieder neue Mitglieder zu gewinnen und uns kommunalpolitisch bestmöglich auf die nächste Wahl im Jahr 2024 vorzubereiten. Wir sind zuversichtlich, dass wir dies mit dem jüngsten Team der Vorstandsgeschichte bewerkstelligen können.“ Bauer war zuvor stellvertretender Sprecher des Kreisverbands gewesen. zg/Bild: AfD