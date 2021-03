Die Voraussetzungen dafür, dass Lücken geschlossen werden oder gar nicht erst entstehen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend geschaffen. Geschlossen wird die Baulücke in der Oberen Hauptstraße 15 bis 21, wo schon vor längerer Zeit Geschäftshäuser unter anderem mit dem früheren Stadtladen des Johanneshofs und „Utas Blumenparadies“ abgerissen wurden. Gar nicht erst entstehen

...