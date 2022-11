Baumann lobt beim Landtags-Besuch die Berufspläne der Hockenheimer Schüler

Hockenheim. „Können wir ab sofort hier Unterricht machen?“, fragt Michele im Plenarsaal. „Die Stühle brauchen wir an der Schule“, fordert Julia und dreht sich noch einmal auf dem Abgeordnetenstuhl um die eigene Achse. Nico ist begeistert, dass die Abgeordneten ihr Smartphone direkt am Platz aufladen können und wünscht sich dies fürs Klassenzimmer bei Klassenlehrer Manuel Schlosser.

Schlosser und PH-Student Martin Hönninger bereiteten die Klasse 8 im Unterricht zuvor auf den Landtagsbesuch in Stuttgart vor. Nun saßen die 13 Schülerinnen und Schüler der Schule am Kraichbach auf den Plätzen der Abgeordneten im Plenarsaal und erlebten hautnah, wie Gesetze entstehen. Der Besucherdienst des Landtags erklärte spielerisch die Aufgaben der Landtagspräsidentin und der Schriftführer. Julia, Mohammad und Vesi durften gleich dort Platz nehmen.

Gemeinsam suchte die Klasse den Tisch von Ministerpräsident Kretschmann und erfuhr, warum er zwei Plätze im Plenum hat. Von seinem Platz innerhalb der Fraktionsbänke darf er mit abstimmen. Sonst sitzt er meist auf der Regierungsbank. Im Anschluss der Führung traf sich die Klasse zum Gespräch mit den Wahlkreisabgeordneten. Umweltstaatsminister Dr. André Baumann, und Andreas Kenner (beide Landtagsabgeordnete), der den verhinderten Daniel Born vertrat, beantworteten eine Stunde lang die Fragen der Klasse zu ihrem Werdegang, ihrer Arbeit und den Parteien. Abgeordnerter Andreas Sturm war kurzfristig erkrankt, ließ grüßen und lud die Klasse stattdessen zu einem späteren Termin in sein Hockenheimer Wahlbüro ein. Michele wollte von Baumann und Kenner wissen, warum immer mehr Geschäfte in der Hockenheimer Innenstadt schließen, Selina, ob neue Corona-Regeln geplant seien.

Bald alle wahlberechtigt

Die Schülerinnen und Schüler erfuhren, dass sie bei der nächsten Landtagswahl alle wahlberechtigt sind, da das Wahlalter dafür auf 16 Jahre gesenkt wurde. Aber auch Baumann und Kenner zeigten sich interessiert. Sie lobten die Berufsvorstellungen der Jugendlichen wie Heizungsinstallateur, Straßenbauer, Altenpflegerin oder Erzieher. Baumann schriebt nach dem Besuch bei Instagram: „Toll ist, dass viele der Schüler tolle und wichtige Berufe ergreifen wollen.“

Schlosser wies die Abgeordneten darauf hin, dass es für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf immer schwieriger wird, den steigenden Voraussetzungen in der novellierten Abschlussprüfung und in der Ausbildung gerecht zu werden. Baumann und Kenner möchten diesbezüglich im Dialog bleiben. Gemeinsam erkundete die Klasse im Anschluss die vorweihnachtliche Innenstadt, traf Tik-Tok-Stars und fuhr im Rathaus Paternoster. Wieder in Hockenheim fragten die Schüler: „Bekommen wir jetzt eigentlich die drehbaren Stühle aus dem Landtag?“