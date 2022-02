Baumanns Baugebiet-Äußerungen irritieren CDU

Hockenheim. Für „großes Interesse und großes Erstaunen andererseits“ hätten die Aussagen des Grünen-Staatssekretärs Andre Baumann vom vergangenen Samstag in unserer Zeitung gesorgt, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. Auf über 40 Hektar der Hockenheimer und Reilinger Gemarkung wolle der Landtagsabgeordnete ein Schutzprojekt für die vom Aussterben bedrohte Haubenlerche einrichten. „Zweifelsohne eine interessante und diskussionswürdige Idee. Dass sich die Haubenlerche bereits in Teilen der Hockenheimer Gemarkung wohlfühlt, zeigt, dass Hockenheim ökologisch gesehen nicht ganz unattraktiv zu sein scheint“, schreibt CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs.

Doch die Vorgehensweise des Abgeordneten irritiere die Kommunalpolitiker und ist aus ihrer Sicht inakzeptabel: „Ein hochrangiger Landtagsabgeordneter in Stuttgart, der einseitig, das heißt ohne Rücksprache und ohne Information von uns Hockenheimern, über die Zukunft unserer Stadt entscheidet – diese Vorgehensweise versetzt in sprachloses Erstaunen“, erklärt CDU-Vorsitzender Patrick Stypa.

Stadtrat Christoph Kühnle ergänzt: „Was uns noch mehr erstaunt, ist die Tatsache, dass dieser unabgestimmte Vorstoß von einem Politiker einer Partei kommt, die sich sonst stets als die Partei der Transparenz und der Bürgerbeteiligung ausgibt. Doch Transparenz scheint hier nicht gewünscht.“

Die Frage, ob in Biblis ein Neubaugebiet entstehen soll, ist für die Christdemokraten wichtig, stehe bei diesem politischen Thema aber nicht im Mittelpunkt.

Natürlich mache sich auch die CDU-Fraktion seit Langem Gedanken über die zunehmende Versiegelung und den Klimawandel. So will Fritz Rösch ein Neubaugebiet vermeiden, weil auch an die Hockenheimer Landwirte gedacht werden müsse, während sich Aline Kramer dafür ausspricht, weil seit Jahren junge Familien von Hockenheim wegzögen, da sie hier keinen Bauplatz fänden.

Diskussion nicht zuvorkommen

Beide und viele weitere Argumente sollten aus Sicht der CDU-Fraktion gehört werden, allein schon deswegen, weil nach dem Willen der Bundesregierung – der die Grünen bekanntermaßen angehören – rein statistisch 100 Wohnungen pro Jahr in Hockenheim entstehen sollen.

Doch dieser Diskussion wolle der grüne Abgeordnete offenbar zuvorkommen, so Bärbel Hesping und erläutert: „Hier hat nicht irgendjemand, sondern einer der höchsten Grünen-Repräsentanten in Baden-Württemberg laut nachgedacht und bereits erste Schritte in die Wege geleitet“. Dass Baumann sich direkt an das Finanzministerium gewandt habe und die zuständigen Ämter bereits um Ausarbeitung eines Konzepts gebeten wurden, zeige, dass er offenbar nicht einmal gewillt sei, den Landtag einzubeziehen, geschweige denn die Hockenheimer Bevölkerung und die politisch Verantwortlichen vorher zu informieren.

Die Aussage, dass Baumann nicht nur schwarz-weiß denke, erstaunt die Christdemokraten ebenfalls. Verweigere doch das Regierungspräsidium und somit eine Landesbehörde die bereits beschlossene Erschließung eines dringend benötigen Gewerbegrundstücks, obwohl auf diesem selbst keine Haubenlerche zu finden sei, so die Mitteilung.

Trotz aller Kritik erkenne die Union an, dass Baumann sich in seinem Wahlkreis zumindest in Sachen Haubenlerche engagiert. Ein solches Engagement wünsche sich die CDU-Fraktion zum Wohl ihrer Stadt auch für die Industriebrache Herrenteich. Doch von Engagement für mehr Umwelt-, Landschaft- und Naturschutz sei bei diesem Thema von ihm wenig bis nichts zu hören. Das sei für einen Staatssekretär im Umweltministerium bemerkenswert, meint die CDU sarkastisch. zg