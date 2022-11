Baumaßnahmen in Hockenheim: Umleitung am Bach entlang

Hockenheim. Aufgrund privater Baumaßmaßnahmen in der Oberen Hauptstraße sowie der Walldorfer Straße und damit einhergehender zwingend notwendiger Vollsperrungen werden bis auf Weiteres Einbahnstraßen entlang des Kraichbachs eingerichtet. Der Verkehrsfluss erfolgt ab diesem Mittwoch, 9. November, entsprechend der Beschilderung. Die Regelung bleibt voraussichtlich bis zum Ende der Baumaßnahmen an der Oberen Hauptstraße auf der Höhe des Eichhorn-Parkplatzes bestehen, also bis zum ersten Quartal 2023.

