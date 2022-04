Bauschutt im Schutzgebiet

An mehreren Stellen in der Stadt ist Bauschutt illegal entsorgt worden. Unter der Brücke über die B 39 in Richtung der Benswiesen und an zwei weiteren Bereichen in der Nähe des Segelflugplatzes wurden mehrere größere Schutthaufen gefunden. Der Schutt am Flugplatz wurde sogar inmitten mehrerer Schutzgebietstypen (Fauna-Flora-Habitat, Vogel- und Landschaftsschutzgebiet) in den Graben des alten Kraichbachs abgekippt, teilt die Stadtverwaltung mit. Da dies eine Umweltverschmutzung darstellt und für die Entsorgung und Säuberung der Gebiete hohe Kosten entstehen, wird die Stadt Anzeige erstatten.

AVR-Deponien als richtige Adresse

Bauschutt muss zu den Deponien der AVR in Wiesloch (Bruchwiesen 8) oder in Sinsheim (Gewann Saugrund, an der B 292) gebracht werden. Wenn der Umfang unter fünf Liter beträgt, kann dieser auch über die Restmülltonne entsorgt werden. Mehr Informationen zur sachgerechten Entsorgung finden sich auch im Abfall-Abc der AVR. zg

