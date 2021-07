Baustelle in Hockenheim mit einem Tag Verspätung gestartet

Mit leichter Verzögerung von einem Tag hat die Baumaßnahme Oftersheimer Straße begonnen. Lang anhaltender, starker Regenfall hat den Baustart etwas erschwert. „Mittlerweile können die Arbeiten aber plan- und zeitgemäß vorgenommen werden“, teilt der städtische Pressesprecher Christian Stalf mit.

„Bauherren“ in der Oftersheimer Straße sind Stadtverwaltung, Stadtwerke Hockenheim und die beauftragte Baufirma. Für die Erneuerung des kompletten Kanalsystems, Austausch und Erneuerung der Wasserleitungen inklusive neuer Haushaltsanschlüsse sowie neue, energie- und klimafreundliche LED-Lampen im Straßenbereich sind 14 Monate Dauer veranschlagt. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,6 Millionen Euro.

Die Bauarbeiten haben im Kreuzungsbereich mit der Schützenstraße begonnen und werden in Richtung Bürgermeister-Hund-Straße fortgesetzt. Die Stadtverwaltung hat einen Ersatzparkplatz für die Anwohner auf dem Reiterplatz eingerichtet. Die Sanierung ist dringend erforderlich, da Untersuchungen gezeigt hatten, dass der Kanal in der Oftersheimer Straße stark geschädigt und an einigen Stellen schon komplett zersetzt ist, sodass Verstopfungen auftraten.

