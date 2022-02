Baustelle in Hockenheim rückt weiter nach Süden vor

Gute Fortschritte machen nach Auskunft der Stadtverwaltung die Bauarbeiten in der Oberen Hauptstraße. Der aktuelle Bauabschnitt zwischen der Oberen Mühlstraße und der Straße Am Bachrain werde am Montag, 7. Februar, für den Verkehr freigegeben. Dann beginnt der Vollausbau der Straße und der Gehwege im Bereich der Oberen Hauptstraße zwischen Am Bachrain und dem Gebäude mit der Hausnummer 76

