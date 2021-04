Hockenheim. Die Bauarbeiten in der Oberen Hauptstraße werden ab Montag, 26. April, bis in den Bereich der Straße Am Bachrain erweitert. Diese Maßnahme wirkt sich auf die Parkplätze in den betroffenen Bereichen aus. Der Parkplatz für das Haus Nummer 52 ist über die Straße Am Bachrain anfahr- und nutzbar, teilt die Stadtverwaltung mit.

AdUnit urban-intext1