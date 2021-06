Beete erblühen

Vor genau 30 Jahren war das Motto der Landesgartenschau 1991: „Tauchen Sie ein ins Blütenmeer“. Stadtgärtnermeister Matthias Degen hatte dafür einen prächtigen Pflanzen- und Farbenmix bestellt.

Dies soll auch im 30. Jubiläumsjahr so sein. Um das Blütenmeer für den Sommer vorzubereiten, haben sich die Mitarbeiter der Parkanlagen GmbH um Stadtgärtner Markus Hartmann in diesen Tagen kräftig ins Zeug gelegt. Nach dem Abräumen des Winterflors und der Frühlingstulpen wurden mehr als 6000 Sommerblüher eingepflanzt.

Mit Mund-Nase-Masken und Abstand war das eine Herausforderung für die Rentnertruppe beim Einpflanzen von Silberkraut, Spinnenblumen und Bunter Mangold. Bei den Wasserspielen unter der Eichengruppe wurden mehrere Sorten Begonien in verschiedenen Blatt- und Blütenfarben gepflanzt. Im Stiegwiesenpark am Zebrastreifen der Kaiserstraße sowie bei der Seebühne kamen mehrfarbige Petunien in die Pflanzbeete. kg

