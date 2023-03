Hockenheim. Die Begabten Hausfrauen sind begehrt: Ihre „Abschiedsgala: Klappe, die 1.“ am Samstag, 25. März, im Kulturhaus Pumpwerk ist ausverkauft. An der Abendkasse können nur noch reservierte Karten abgeholt werden. Für die Vorstellung am Freitag, 24. März, sind noch Karten verfügbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1