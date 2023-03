Bei Adebars kündigt sich Nachwuchs an

Hockenheim. Anfang Februar kehrte das Storchenpaar aus dem Winterquartier im Süden auf sein Nest in der Unteren Hauptstraße zurück, säuberte es von den Spuren der vergangenen Monate, in denen es Tauben als Winterquartier diente, und machte es sich gemütlich.

Und dann ging es mit großem Klappern an die Aufgabe, die mittlerweile langjährige Erfolgsgeschichte der Storchenansiedlung in Hockenheim um ein weiteres Jahr fortzuschreiben, für Nachwuchs zu sorgen. Und am Donnerstag, 16. März, war es soweit: Das erste Ei ist gelegt, wie das Foto zeigt. / aw