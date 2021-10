Bei Einbruch Bedienelement im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen

Hockenheim. Bei einem Einbruch bei einer Hockenheimer Firma sind in zwischen Mittwoch, 20, und Donnerstag, 10 Uhr, Bedienelemente im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brachen die Unbekannten auf ein Firmengelände in der Talhausstraße ein, indem sie den Grundstückszaun mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennten. Anschließend beschädigten die Einbrecher die Scheibe einer auf dem Gelände stehenden landwirtschaftlichen Erntemaschine und entwendeten aus dieser ein Bedienelement im Gesamtwert von rund 10.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte den Einbruch am Donnerstagmorgen und verständigte sofort die Polizei. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/28600 zu melden.